Quegli occhi fissi sugli spalti… La non esultanza di Dybala

Quegli occhi fissi sugli spalti… La non esultanza di DybalaNell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, la Juve supera l’Udinese per 2-0 con i gol di Dybala e McKennie. L’argentino, però, dopo aver battuto Padelli, non esulta e rivolge uno sguardo di ghiaccio alla tribuna. Guarda le foto più belle dell’episodio continua a leggere su […]

La Redazione24

,

domenica 16 Gennaio 2022.

Quegli occhi fissi sugli spalti… La non esultanza di DybalaNell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, la Juve supera l’Udinese per 2-0 con i gol di Dybala e McKennie. L’argentino, però, dopo aver battuto Padelli, non esulta e rivolge uno sguardo di ghiaccio alla tribuna. Guarda le foto più belle dell’episodio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA