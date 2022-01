Sergio Oliveira, che debutto! In 4 giorni dallo sbarco a Roma al rigore decisivo

Sergio Oliveira, che debutto con la Roma! In 4 giorni dallo sbarco al rigore decisivoNella gara della 22ª giornata di Serie A, la Roma supera il Cagliari per 1-0, grazie a un rigore realizzato da Sergio Oliveira. Il portoghese era sbarcato nella Capitale, in arrivo dal Porto, appena 4 giorni prima. Guarda le foto più […]

La Redazione24

,

domenica 16 Gennaio 2022.

