Cirò, il sindaco Francesco Paletta e l’amministrazione comunale consegnano lavori attesi da mesi

Il Sindaco Francesco Paletta e l’amministrazione comunale nella giornata di oggi abbiamo avuto il piacere di consegnare alcuni lavori che sono iniziati ed erano attesi da mesi

LaRedazione

Cirò,

lunedì 17 Gennaio 2022.

1- “Centro assistenza anziani e persone fragili” nei locali al piano terra del palazzo Comunale che diverrà un punto di riferimento nel centro storico per anziani e tutti coloro i quali avranno bisogno di qualsiasi cosa!

Fondi Psr regione calabria 50.000 euro;

2- “Efficientamento energetico ed adeguamento del plesso Scuola dell’infanzia” con la previsione di installazione cappotto termico e sostituzione infissi ed altro !

Fondi ministeriali piccoli comuni 100.000 euro;

3- ” Saggi archeologici e rilievi con il Georadar al Castello necessari per l’approvazione del progetto esecutivo. Inizio Giovedì 20 gennaio.

Infine scrive in una nota il sindaco- sopralluogo con i tecnici per l’affidamento lavori di consolidamento Via Madonna delle Grazie e zona Acqua della Pietra , Punta Vecchia e Sant’elia con le somme erogate dalla Protezione civile a seguito dell’alluvione del 2020. Dunque cantiere aperto per Cirò in questo 2022.

