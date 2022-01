Esposito, Pinamonti, Mulattieri e co.: come vanno i bomber in prestito dell’Inter

Esposito, Pinamonti, Mulattieri & co.: come vanno i bomber in prestito dell’InterL’ultimo della lista è Satriano, che è andato in prestito al Brest dove ritrova Agoumé. Ma i nerazzurri hanno un tesoro di gol giovani sparsi per l’Europa: ecco come stanno andando continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 17 Gennaio 2022.

Esposito, Pinamonti, Mulattieri & co.: come vanno i bomber in prestito dell’InterL’ultimo della lista è Satriano, che è andato in prestito al Brest dove ritrova Agoumé. Ma i nerazzurri hanno un tesoro di gol giovani sparsi per l’Europa: ecco come stanno andando

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA