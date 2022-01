Juve, pista estera per Dybala? Ecco dove potrebbe andare

Juve, pista estera per Dybala? Ecco dove potrebbe andareIl calciatore non ha mai aperto a ipotesi alternative al rinnovo in bianconero ma gli ultimi eventi danno il via libera alla costruzione di scenari paralleli, anche in direzione Premier. Le opzioni? Tottenham, Newcastle, Manchester City e soprattutto Manchester United continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 17 Gennaio 2022.

Juve, pista estera per Dybala? Ecco dove potrebbe andareIl calciatore non ha mai aperto a ipotesi alternative al rinnovo in bianconero ma gli ultimi eventi danno il via libera alla costruzione di scenari paralleli, anche in direzione Premier. Le opzioni? Tottenham, Newcastle, Manchester City e soprattutto Manchester United

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA