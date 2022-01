Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza

Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenzaContro lo Spezia una vittoria vale il primo posto. Ma la coperta è cortissima: dietro confermati Kalulu e Gabbia, in mezzo Bakayoko e Krunic sono gli unici centrocampisti di ruolo a disposizione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 17 Gennaio 2022.

