La Redazione24

,

lunedì 17 Gennaio 2022.

Sorrentino: “Juve, trattieni Dybala. Uno così non me lo farei scappare”L’ex portiere, compagno dell’argentino ai tempi del Palermo, “tifa” per la sua permanenza in bianconero: “Non so cosa abbia in testa Paulo, ma è un ragazzo sincero e ama la maglia. Sarebbe un peccato lasciarselo scappare”

