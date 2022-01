Arrivabene: “Dybala? Stavo esultando, non ho visto… Rinnovi? Non c’è solo Paulo”

Arrivabene: “Dybala? Stavo esultando, non ho visto… Rinnovi? Non c’è solo Paulo”L’ad della Juve prima della sfida con la Samp: “Non commento le esultanze dei giocatori. Ci prenderemo il nostro tempo per parlare dei rinnovi. Martial? A quelle cifre no” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 18 Gennaio 2022.

Arrivabene: “Dybala? Stavo esultando, non ho visto… Rinnovi? Non c’è solo Paulo”L’ad della Juve prima della sfida con la Samp: “Non commento le esultanze dei giocatori. Ci prenderemo il nostro tempo per parlare dei rinnovi. Martial? A quelle cifre no”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA