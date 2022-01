Calcio Serie C Femminile, 13^ giornata: Crotone vs Vis Mediterranea 0-1

MARCATRICI: 29’pt Olivieri

Crotone,

martedì 18 Gennaio 2022.

CROTONE: Saez I Corroto, Vona (1’st Mardari), Chiellini, Torano, Romeo, Sesti (1’st Papaleo), De Leonardis, Forciniti (20’st Vetere), Alegria Ros, Cinquegrana, Cardone. A disp.: Cachia, Esposito, Moscatello, Fera, Coppola. All. Carlo Cimicata

VIS MEDITERRANEA: Pascale, Calvanese, Paolillo, Petrosino, D’Arco, Cozzolino, Sabatino, Mazzea, Cuomo (44’st Adinolfi), Olivieri, Minella. A disp.: Del Pizzo, Principe, Boccia, Donnarumma, Galdi. All. Valentina De Risi

ARBITRO: Iurino di Venosa

AMMONITE: Cheillini (C), Sesti (C), Cinquegrana (C), Paolillo (V), Cuomo (V)

ESPULSE: Papaleo (C)

