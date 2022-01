L’Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l’arbitro verso un lungo stop

La Redazione24

martedì 18 Gennaio 2022.

L’Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l’arbitro verso un lungo stopI vertici arbitrali hanno riconosciuto le falle, ritenute gravi, del giovane fischietto: potrebbe non essere designato per oltre due turni

