Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan… da 10

Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan… da 10Primi due mesi ad alti livelli, poi il Covid gli ha tolto forza e idee, non ancora recuperate. Con lo Spezia è stato l’unico dell’attacco a non tirare mai. Ma per Pioli resta l’arma in più continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan… da 10Primi due mesi ad alti livelli, poi il Covid gli ha tolto forza e idee, non ancora recuperate. Con lo Spezia è stato l’unico dell’attacco a non tirare mai. Ma per Pioli resta l’arma in più

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA