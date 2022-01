Il caso Genoa e altre esagerazioni: gli stipendi non finiscono mai…

Il caso Genoa e altre esagerazioni: gli stipendi non finiscono mai…I rossoblù potrebbero ripartire da Maran ma per disperazione, non per risparmiare. In tutta la Serie A il costo del lavoro è spropositato: non solo salari troppo alti, ma anche troppi… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Il caso Genoa e altre esagerazioni: gli stipendi non finiscono mai…I rossoblù potrebbero ripartire da Maran ma per disperazione, non per risparmiare. In tutta la Serie A il costo del lavoro è spropositato: non solo salari troppo alti, ma anche troppi…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA