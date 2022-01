Inter, il piano pre-derby: tra diffide e batterie scariche, cos’ha in mente Inzaghi

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Inter, il piano pre-derby: tra diffide e batterie scariche, cos’ha in mente InzaghiIl tecnico nerazzurro conta di chiudere in bellezza il mese, anche in vista della sfida al Milan il 6 febbraio. Tra la Coppa stasera e il Venezia sabato, turnover e attenzione particolare in certi ruoli

