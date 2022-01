Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L’Arsenal in pressing per Arthur

Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L’Arsenal in pressing per ArthurIl centrocampista del ‘Gladbach è in scadenza, ma vuole un quinquennale. Ecco perché il club bianconero pensa a un rientro anticipato dell’azzurrino in prestito al Genoa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L’Arsenal in pressing per ArthurIl centrocampista del ‘Gladbach è in scadenza, ma vuole un quinquennale. Ecco perché il club bianconero pensa a un rientro anticipato dell’azzurrino in prestito al Genoa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA