Karius libero dal contratto. Ma non dal suo Jumanji personale

Karius libero dal contratto. Ma non dal suo Jumanji personaleImprigionato per anni dal contrattone del Liverpool e dai video in loop delle sue papere, il portiere tedesco adesso può firmare per chiunque continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Karius libero dal contratto. Ma non dal suo Jumanji personaleImprigionato per anni dal contrattone del Liverpool e dai video in loop delle sue papere, il portiere tedesco adesso può firmare per chiunque

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA