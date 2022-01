Sensi-Samp, ci siamo: in giornata si può chiudere per il prestito

Sensi-Samp, ci siamo: in giornata si può chiudere per il prestitoIl centrocampista può rilanciarsi in blucerchiato: oggi l'incontro decisivo, pronte le visite mediche. L'operazione è slegata dall'eventuale arrivo in nerazzurro di Thorsby

La Redazione24

,

mercoledì 19 Gennaio 2022.

Sensi-Samp, ci siamo: in giornata si può chiudere per il prestitoIl centrocampista può rilanciarsi in blucerchiato: oggi l’incontro decisivo, pronte le visite mediche. L’operazione è slegata dall’eventuale arrivo in nerazzurro di Thorsby

