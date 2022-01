Bernardeschi verso il rientro col Milan, ballottaggi in mezzo e in difesa

Bernardeschi verso il rientro col Milan, ballottaggi in mezzo e in difesaDifficilmente Danilo sarà schierato dal 1′, tre candidati per la fascia sinistra. A centrocampo giocheranno Locatelli e McKennie, poi in tre per una maglia

La Redazione24

,

giovedì 20 Gennaio 2022.

Bernardeschi verso il rientro col Milan, ballottaggi in mezzo e in difesaDifficilmente Danilo sarà schierato dal 1′, tre candidati per la fascia sinistra. A centrocampo giocheranno Locatelli e McKennie, poi in tre per una maglia



