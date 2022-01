La Fifa cambia il regolamento sui prestiti. Obiettivo: lanciare i giovani

La Fifa cambia il regolamento sui prestiti. Obiettivo: lanciare i giovaniDal primo luglio sarà fissato un limite ai giocatori in entrata e in uscita (8), al massimo tre con lo stesso club. A marzo la discussione in consiglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 20 Gennaio 2022.

