Attivati 10 posti letto covid all’Ospedale di Cariati, grande soddisfazione per Ciccopiedi e Crescente

Il direttore del Distretto Sanitario Jonio Sud visita l’ala Covid dell’Ospedale

Cariati,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Maria Elena Ciccopiedi e Maria Crescente, componenti del “Tavolo Consiliare sulla sanità, per la riapertura dell’Ospedale Vittorio Cosentino” e rappresentanti dell’intero Consiglio Comunale di Cariati questa mattina hanno presenziato alla visita del direttore del Distretto Sanitario Jonio Sud, dott. Graziano, nell’ala predisposta per l’attivazione dei 10 posti letto Covid nell’ex P.O. di Cariati, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio e dei comitati in lotta per la riapertura.

Le consigliere esprimono grande soddisfazione per questo primo importante passo verso l’obiettivo finale, che non può che essere il reinserimento dell’Ospedale di Cariati nella rete ospedaliera, così come è stato affermato nelle scorse settimane dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La battaglia per l’Ospedale di Cariati non ammette divisioni politiche, è per questo che negli anni il Tavolo Consiliare ha più volte sollecitato i vari commissari ad acta a rivedere il Piano di Rientro della Spesa Sanitaria e ascoltare le rimostranze di un intero territorio che si è visto spogliare negli anni di tutti i servizi sanitari di base. Con l’unione politica e le lotte dei comitati si è ottenuto, finalmente, un primo risultato che accogliamo con favore – dichiarano – ora, però, è necessario mantenere sempre alta l’attenzione per far sì che finalmente un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione ci venga riconosciuto.

