Cantiere aperto a Cirò, il sindaco consegna importanti lavori

Il Sindaco Francesco Paletta e l’amministrazione comunale hanno consegnato alcuni lavori che sono iniziati ed erano attesi da mesi

Cirò,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Tra questi :” Saggi archeologici e rilievi con il Georadar al Castello necessari per l’approvazione del progetto esecutivo, lavori che inizieranno Giovedì 20 gennaio. Per il restauro del castello sono stati finanziati due milioni di euro per il finanziamento del progetto di restauro e valorizzazione del Castello “Carafa” di Ciro’. Grazie ad un recente decreto firmato dal ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, Dario Franceschini. E altri due milioni da parte della Regione Calabria. Ma anche importanti lavori per il sociale come il “Centro assistenza anziani e persone fragili” nei locali al piano terra del palazzo Comunale che diverrà un punto di riferimento nel centro storico per anziani e tutti coloro i quali avranno bisogno di qualsiasi cosa, grazie ai fondi Psr della Regione Calabria per 50.000 euro. E ancora- “Efficientamento energetico ed adeguamento del plesso Scuola dell’infanzia” con la previsione di installazione cappotto termico e sostituzione infissi ed altro grazie ai Fondi Ministeriali piccoli comuni per 100.000 euro. Infine scrive in una nota il sindaco- sopralluogo con i tecnici per l’affidamento lavori di consolidamento Via Madonna delle Grazie e zona Acqua della Pietra , Punta Vecchia e Sant’elia con le somme erogate dalla Protezione civile a seguito dell’alluvione del 2020.

