Crotone, in auto con 3 kg di eroina: arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi, all’esito di servizi preventivamente disposti dal Signor Questore di Crotone finalizzati al contrasto della criminalità diffusa ed alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, trovato in possesso di 3 kg di sostanza stupefacente

venerdì 21 Gennaio 2022.

I fatti. Poco prima del controllo, era giunta una chiamata al numero di emergenza 113 con la quale un cittadino segnalava un tentativo di truffa ai danni di un anziano parente da parte di un soggetto allontanatosi a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata di colore bianco.

Le pattuglie presenti sul territorio, allertate dalla Sala Operativa, procedevano al controllo di numerose vetture corrispondenti alla descrizione fornita dal cittadino, tra queste veniva fermata quella sulla quale viaggiava l’arrestato, che nel corso dell’attività di polizia si mostrava insofferente attirando l’attenzione degli operanti.

La perquisizione personale successivamente estesa all’autovettura consentiva di rinvenire sei panetti di sostanza stupefacente del tipo eroina occultati all’interno della portiera della macchina.

Il soggetto, pertanto, veniva dichiarato in arresto per poi essere condotto presso la locale Casa circondariale in attesa di giudizio.

