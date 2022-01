Il comandante Legione Carabinieri Calabria in visita alla Compagnia di Cirò Marina, accolto anche dal Sindaco Ferrari

Il Comandante Legionale si è recato in visita anche alle Stazioni Carabinieri di Torretta di Crucoli e Torre Melissa

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Nella mattinata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Pietro Francesco SALSANO, si è recato in visita presso la Caserma della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, ove ad attenderlo ha trovato gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari della sede, nonché una rappresentanza del personale effettivo alle Stazioni Carabinieri del territorio cirotano.

L’Ufficiale Generale, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19, ha subito incontrato tutti i Carabinieri, trattando i temi dell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità comune e organizzata posta in essere dai Comandi dell’Arma del luogo, nonché soffermandosi, altresì, sui valori propri degli appartenenti all’Istituzione e sull’importanza della vicinanza, soprattutto in questo periodo, falcidiato dai nefasti effetti morali ed economici provocati dalla ormai biennale situazione pandemica, sia alla popolazione dell’area che ai familiari di ognuno dei presenti, quindi rammentando, anche in tal senso, la funzione sociale dei Carabinieri in ogni angolo dello Stato, soprattutto in quelli più remoti.

Il Comandante Legionale si è successivamente recato in visita alle Stazioni Carabinieri di Torretta di Crucoli (KR) e Torre Melissa (KR), manifestando la sua vicinanza ai militari ivi effettivi, alle loro famiglie e alle locali comunità, rientrando presso la sede di Cirò Marina, ove, prima di lasciare il territorio, ha incontrato il Sindaco di quel Centro, nonché Presidente della Provincia, Dott. Sergio FERRARI, il quale, nella circostanza, era accompagnato da una delegazione di 2 Consiglieri Comunali e dal Comandante della Polizia Municipale.

