La Redazione24

,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Mourinho: “Primo tempo orribile, ero frustrato. L’Inter? La migliore d’Italia”Il tecnico giallorosso: “Contro i nerazzurri mi dovrò preparare dal punto di vista emozionale, ma so che non sarò insultato. Non cambio la Roma con nessun’altra squadra”

