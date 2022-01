Ospedale Cariati, lotta per la sanità pubblica: ancora iniziative dal basso, avviata raccolta fondi

I Comitati Uniti Per Il Vittorio Cosentino organizzano una raccolta fondi a cui la cittadinanza sta aderendo in maniera entusiastica

La Redazione

Cariati,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Questi fondi sono destinati all’acquisto di arredi, suppellettili e di tre TV:

Due per il nuovo reparto Covid e una per la sala relax dei pazienti della RSAM.

In più siamo stati contattati dal Presidente del Consiglio d’Istituto Rossella Sero e dal Presidente del Comitato Genitori Concetta Cuparo che ci hanno comunicato l’intenzione di avviare altre simili iniziative dal basso che sono il segno dell’appartenenza e della considerazione per la determinante battaglia, di un intero territorio, per il Vittorio Cosentino e per la Sanità Pubblica.

La necessità primaria è che, dopo dodici anni, anche le istituzioni preposte, Asp in primis, abbiano un’attenzione maggiore per una struttura che, lo ripetiamo, ha tutte le caratteristiche per offrire sanità pubblica a tutto tondo, partendo come assoluta priorità dalla emergenza/urgenza, con minimi investimenti.

Ci aspettiamo nei prossimi giorni segnali riferiti a una migliore funzionalità del Laboratorio Analisi, della Radiologia e della Cardiologia.

Vogliamo il Vittorio Cosentino Nella Rete Ospedaliera Per Acuti Della Regione Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA