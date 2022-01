Allegri: “Col Milan conta per la classifica. Dybala è molto sereno, ci darà tanto”

La Redazione24

,

sabato 22 Gennaio 2022.

Allegri: “Col Milan conta per la classifica. Dybala è sereno, ci darà molto”L’allenatore bianconero alla vigilia della sfida di San Siro: “Dobbiamo restare attaccati per arrivare a febbraio nella miglior posizione. Stiamo tutti bene, a parte Bonucci e Ramsey in uscita. Mercato? Ripeto, la rosa è questa e resterà questa”

