Balotelli di nuovo in Nazionale? Mancini pensa a lui per lo stage

Balotelli di nuovo in Nazionale? Mancini pensa a lui per lo stageMario torna disponibile in Turchia dopo il Covid: lunedì potrebbe ritrovarsi tra i convocati del ct, che non gli ha mai chiuso la porta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 22 Gennaio 2022.

