Dal Governo solo briciole allo sport: una scelta che non ha visioneSoltanto 100 milioni per e discipline sportive, che non possono essere trattate come la Cenerentola del mondo dello spettacolo

sabato 22 Gennaio 2022.

Dal Governo solo briciole allo sport: una scelta che non ha visioneSoltanto 100 milioni per e discipline sportive, che non possono essere trattate come la Cenerentola del mondo dello spettacolo

