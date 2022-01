Goggia torna a volare! Sulle Tofane arriva il 6° successo stagionale

Goggia torna a volare! Sulle Tofane arriva il 6° successo stagionale

Gara quasi dimezzata con partenza spostata in basso per via del forte vento. Sofia domina nonostante qualche errore, precedendo di 20 centesimi l'austriaca Siebenhofer e di 28 la ceca Ledecka. Male Brignone, lontana dal podio (+1"18)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

