I dribbling, le giocate e i gol: ecco perché Leao è l’arma in più del Milan

La Redazione24

,

sabato 22 Gennaio 2022.

I dribbling, le giocate e i gol: ecco perché Leao è l’arma in più del MilanRafael Leao nella sua terza stagione in rossonero sta dimostrando una crescita importante. Il Milan e Stefano Pioli possono contare sull’asso portoghese in questa seconda parte di stagione: ecco i suoi numeri

