L’Atalanta parte: stasera in campo con la Lazio. Nessun problema per Inter-Venezia

L’Atalanta parte: stasera in campo con la Lazio. Nessun problema per Inter-VeneziaGiro di tamponi in mattinata a Zingonia, dove la squadra è rimasta a dormire rinviando la partenza per la Capitale: le situazioni critiche erano 7-8 e non ci sarebbero nuovi casi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 22 Gennaio 2022.

