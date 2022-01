Slalom, Vinatzer che rabbia! Sbaglia e chiude 18°. Vince Ryding

Slalom, Vinatzer che rabbia! Sbaglia e chiude 18°. Vince RydingFuori anche Razzoli (4° nella prima manche) a poche porte dal traguardo, e Gross. Ottimo 6° posto per Sala, per la prima volta in carriera tra i primi 10, nono Maurberger. Vittoria all’inglese davanti ai norvegesi Braathen e Kristoffersen continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

sabato 22 Gennaio 2022.

Slalom, Vinatzer che rabbia! Sbaglia e chiude 18°. Vince RydingFuori anche Razzoli (4° nella prima manche) a poche porte dal traguardo, e Gross. Ottimo 6° posto per Sala, per la prima volta in carriera tra i primi 10, nono Maurberger. Vittoria all’inglese davanti ai norvegesi Braathen e Kristoffersen

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA