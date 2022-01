Berrettini, ace e leggenda: supera Carreno e conquista i quarti. Ora Monfils

Berrettini, ace e leggenda: supera Carreno e conquista i quarti. Ora MonfilsMatteo chiude la pratica in tre set contro l’ostico spagnolo. Troverà il francese per il sogno semifinale. È il primo italiano a centrare i quarti in tutti gli Slam continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 23 Gennaio 2022.

