Cairo: “Abbiamo dominato”. Juric: “Questo pari non lo accetto volentieri”

Cairo: “Abbiamo dominato”. Juric: “Questo pari non lo accetto volentieri”Il tecnico del Torino espulso a fine gara: “Abbiamo proposto un grande calcio, il Sassuolo non ha mai tirato. Peccato per la sosta, stiamo vivendo un momento eccellente” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 23 Gennaio 2022.

Cairo: “Abbiamo dominato”. Juric: “Questo pari non lo accetto volentieri”Il tecnico del Torino espulso a fine gara: “Abbiamo proposto un grande calcio, il Sassuolo non ha mai tirato. Peccato per la sosta, stiamo vivendo un momento eccellente”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA