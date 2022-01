Grave indicente sul lavoro in Sila: morto responsabile impianto risalita Lorica

Colpito da una cabina. Alcuni operai rimasti bloccati

Lorica,

domenica 23 Gennaio 2022.

Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto stamani in un incidente sul lavoro.

L’uomo, prima dell’apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle cabinovia, quando sarebbe stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo violentemente la testa.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire l’accaduto. Al momento l’impianto è fermo e i vigili del fuoco stanno operando l’evacuazione di alcuni operai rimasti sospesi in una cabina quando è scattato il blocco dell’impianto di risalita.

I vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) sono al lavoro per recuperare alcuni dipendenti dell’impianto di risalita di Lorica dove stamani il responsabile dell’impianto Alessandro Marcelli è morto dopo

essere stato colpito da una cabina. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale ma è morto subito dopo l’arrivo nel nosocomio. In seguito all’incidente – avvenuto a Pedace, in località Cavaliere – l’impianto è stato bloccato a scopo precauzionale. Ciò ha provocato il fermo delle cabine a bordo delle quali si trovavano sei addetti alla gestione dell’impianto che stavano facendo le verifiche prima dell’apertura. I sei si trovano in due cabine tra i piloni 2 e 6 sospese ad alcune decine di metri dal suolo ed i vigili del fuoco Saf stanno operando per riportarli a terra. Marcelli oltre ad essere direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, incarico che aveva assunto recentemente, era direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria. “Tutta FdC si stringe intorno alla moglie e ai due figli che Alessandro ha lasciato prematuramente” è scritto in una nota della società. (ANSA)

