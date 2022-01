Juve, otto giorni per una punta: Vlahovic in testa, alternativa Martial

Juve, otto giorni per una punta: Vlahovic in testa, alternativa MartialLa grande partita dei bianconeri si gioca in attacco: ecco il punto della situazione. Molto però dipende dalle uscite continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 23 Gennaio 2022.

Juve, otto giorni per una punta: Vlahovic in testa, alternativa MartialLa grande partita dei bianconeri si gioca in attacco: ecco il punto della situazione. Molto però dipende dalle uscite

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA