Napoli, poker alla Salernitana. E Insigne agguanta Maradona

Napoli, poker alla Salernitana. E Insigne agguanta MaradonaAzzurri in vantaggio al 17’ con Juan Jesus, al 33’ il momentaneo pareggio di Bonazzoli. In pieno recupero il rigore di Mertens. Nella ripresa a segno anche Rrahmani e Lorenzo su rigore per la rete che gli permette di affiancare Diego a quota 115 reti con i partenopei […]

La Redazione24

,

domenica 23 Gennaio 2022.

