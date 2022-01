Nervi tesi e due rigori sbagliati, la Fiorentina in 10 riprende il Cagliari: 1-1

La Redazione24

,

domenica 23 Gennaio 2022.

Nervi tesi e due rigori sbagliati, la Fiorentina in 10 riprende il Cagliari: 1-1Mille emozioni in Sardegna: Biraghi sbaglia un rigore e Joao Pedro torna al gol. Poi il brasiliano fallisce il raddoppio dal dischetto e in inferiorità numerica i viola pareggiano con Sottil che provoca i tifosi sardi

