Regione Calabria, Occhiuto: “24 nuovi autobus per il trasporto pubblico locale”

A renderlo noto il Presidente della Regione Roberto Occhiuto

La Redazione

Catanzaro,

domenica 23 Gennaio 2022.

Mezzi moderni non solo per il comfort ma anche per la sicurezza, dotati inoltre delle pedane che garantiscono accesso ai disabili.L’investimento complessivo sarà di 25 milioni di euro; questa prima tranche di 5 milioni, di cui il 60% cofinanziato dalla Regione e il 40% un apporto diretto di Ferrovie della Calabria.Avanti veloci per rendere la Calabria una Regione con servizi efficienti e moderni.

