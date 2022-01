Verde lancia lo Spezia, ritorno alla Samp amaro per Giampaolo

Verde lancia lo Spezia, ritorno alla Samp amaro per GiampaoloTerza vittoria di fila per la squadra di Motta. Il fantasista decide con un destro. Decisivo l’inserimento di Agudelo per gli spezzini. I blucerchiati ci provano: palo di Caputo, Ekdal espulso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 23 Gennaio 2022.

