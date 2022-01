Balotelli sul ritorno in azzurro: “A 31 anni la Nazionale dovrebbe essere la normalità”

lunedì 24 Gennaio 2022.

Balotelli sul ritorno in azzurro: “A 31 anni la Nazionale dovrebbe essere la normalità”L’attaccante ha parlato del ritorno in Nazionale e della sua avventura in Turchia: “Sto bene lì e sono di buon umore”

