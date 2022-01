Cirò, ripresi i lavori per il completamento della scalinata sotto Piazza Mavilia

Saranno circa 60 mila euro i finanziamenti destinati per la ripresa i lavori per il completamento della scalinata sotto Piazza Mavilia

LaRedazione

Cirò,

lunedì 24 Gennaio 2022.

I lavori sono divisi in due lotti: Con il primo lotto di € . 28.512,00 del Fondo Sviluppo e Coesione, sono stati sistemati gli spazi, bonificati da ogni materiale inerte derivante dalla demolizione della vecchia Piazzetta, mentre con questo II lotto ( di pari importo) verranno ripristinati i gradini e riqualificata l’intera area per renderla fruibile alla popolazione. A comunicarlo il sindaco Francesco Paletta. Oltre al completamento della scalinata- prosegue il primo cittadino- verrà ripristinata anche l’area parco giochi che si trova nelle sue vicinanze. I lavori sono stati affidati alla ditta Edil P di Pietro Morelli . Stiamo valutando, infine, di risistemare il vecchio Monumento della Croce dei Passionisti che dovrà essere prima restaurato e poi riposta nel punto dov’era. Un lavoro questo importante per la comunità specie quella anziana poiché la scalinata mette in contatto la parte bassa con la parte alta del paese abbreviandone notevolmente la distanza. Anche il parco gioco prima dell’abbandono era un’area molto frequentata da bambini ed anziani che ora finalmente a conclusione dei lavori , potranno accedervi. Anche la risistemazione dell’antica croce dei passionisti spostata durante la ristrutturazione del belvedere di Mavilia, ritornerà finalmente al suo posto d’origine, notizia appresa con favore dalla popolazione che da anni l’acclamava. Attualmente la croce si trova presso il cimitero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA