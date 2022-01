Milan e Juve non si fanno male. E l’Inter è a +4 sul Diavolo

Milan e Juve non si fanno male. E l’Inter è a +4 sul DiavoloSfida combattuta ed equilibrata, ma brutta e avara di emozioni. Il pari penalizza maggiormente i rossoneri (raggiunti dal Napoli): ora l’Inter è a +4, con una gara in meno. Dopo la sosta arriva il derby. Ibra fuori per infortunio dopo mezzora continua […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Gennaio 2022.

Milan e Juve non si fanno male. E l’Inter è a +4 sul DiavoloSfida combattuta ed equilibrata, ma brutta e avara di emozioni. Il pari penalizza maggiormente i rossoneri (raggiunti dal Napoli): ora l’Inter è a +4, con una gara in meno. Dopo la sosta arriva il derby. Ibra fuori per infortunio dopo mezzora

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA