Nazionale, convocati per lo stage Balotelli, Joao Pedro, Luiz Felipe e Frattesi

Nazionale, convocati per lo stage Balotelli, Joao Pedro, Luiz Felipe e FrattesiUfficializzata la lista del c.t. Mancini per la tre giorni di Coverciano. Fra i 35 prima volta per sette giocatori. Fra loro anche Carnesecchi, Fagioli e Scalvini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 24 Gennaio 2022.

Nazionale, convocati per lo stage Balotelli, Joao Pedro, Luiz Felipe e FrattesiUfficializzata la lista del c.t. Mancini per la tre giorni di Coverciano. Fra i 35 prima volta per sette giocatori. Fra loro anche Carnesecchi, Fagioli e Scalvini

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA