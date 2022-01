Olimpiadi. Goggia non sarà portabandiera: arriverà a Pechino l’8 febbraio

Goggia non sarà portabandiera: arriverà a Pechino l’8 febbraioDopo l’infortunio al ginocchio sinistro patito a Cortina, l’azzurra dovrà effettuare il recupero in vista della discesa del 15 in Italia. L’arrivo ai Giochi previsto una settimana prima continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 24 Gennaio 2022.

