La Redazione24

,

lunedì 24 Gennaio 2022.

Pioli: “Vincere il derby per provarci fino alla fine. Ma i punti persi con lo Spezia…”Il tecnico del Milan: “Concesso poco alla Juve ma ci è mancato qualcosa in area. Se non battiamo l’Inter per noi sarà un campionato simile allo scorso”

