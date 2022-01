Al via il percorso “quadriennale” al Liceo Pitagora di Crotone

Un percorso innovativo e al passo con i tempi

Crotone,

martedì 25 Gennaio 2022.

Il Liceo Classico Pitagora di Crotone, che ha al suo attivo il corso tradizionale, il Cambridge, l’ Aureus e lo Scientifico, accoglie ora la sfida del futuro e parte anche con il Liceo Quadriennale: un percorso innovativo e al passo con i tempi.

Un’assoluta novità formativa per la provincia di Crotone con l’obiettivo di offrire un ulteriore percorso di studi che non intacca i contenuti tradizionali. Sarà attivato dall’a.s. 2022-2023 e prevederà l’avvio di una sola sezione a partire dalla classe prima.

Il nuovo Liceo Classico quadriennale si inserisce nel Piano triennale dell’offerta formativa del Liceo Pitagora accanto al tradizionale percorso quinquennale , dal quale si distingue per il suo impianto fortemente innovativo che coniuga tradizione ed innovazione in uno scenario europeo ed internazionale, attraverso il potenziamento delle discipline STEM, il riassetto dell’ambiente di apprendimento in chiave laboratoriale, il potenziamento della lingua inglese con il ricorso alla metodologia CLIL (insegnamento di almeno una disciplina in lingua inglese durante ogni anno) e la scelta opzionale della disciplina del diritto e dell’economia.

