Così Dusan ha “conquistato” la Juve: guarda tutti i gol in questa stagione

La Redazione24

,

martedì 25 Gennaio 2022.

Così Dusan ha “conquistato” la Juve: guarda tutti i gol in questa stagioneArrivato alla Fiorentina nell’estate del 2018, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic è letteralmente esploso nel corso della stagione 2020/21. Con il contratto in scadenza nel 2023, è un pezzo pregiato del calciomercato e la Juve sta provando ad anticipare la concorrenza, offrendo ai viola 35 milioni più Kulusevski. Vlahovic è l’attuale capocannoniere della Serie A, con 17 gol, alla pari con Immobile: guarda il video con tutti i suoi gol in questa stagione

