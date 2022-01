Inter-Milan, via alla vendita dei biglietti: “Capienza al 50%, atmosfera speciale”

Inter-Milan, via alla vendita dei biglietti: “Capienza al 50%, atmosfera speciale”Il club nerazzurro ha pubblicato sul suo sito le modalità per accedere a San Siro sabato 5 febbraio (fischio d’inizio alle 18). La vendita avverrà online e sarà in quattro fasi. Settore ospiti, tagliandi a 45 euro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 25 Gennaio 2022.

