Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia

Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal SivigliaL’attaccante è in uscita dallo United, che chiede 3-4 milioni per il prestito di sei mesi e cerca una squadra che ne rilevi lo stipendio, circa 5 milioni (tasse comprese) per gli ultimi cinque mesi stagionali: i bianconeri hanno detto no continua a leggere su […]

La Redazione24

,

martedì 25 Gennaio 2022.

Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal SivigliaL’attaccante è in uscita dallo United, che chiede 3-4 milioni per il prestito di sei mesi e cerca una squadra che ne rilevi lo stipendio, circa 5 milioni (tasse comprese) per gli ultimi cinque mesi stagionali: i bianconeri hanno detto no

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA