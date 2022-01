Non solo Dusan: Juve su Nandez. Ma c’è distanza col Cagliari sulla formula…

Non solo Dusan: Juve su Nandez. Ma c’è distanza col Cagliari sulla formula…Il centrocampista uruguaiano arriverebbe in caso di partenza di uno tra Bentancur e Arthur, che piacciono in Premier continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 25 Gennaio 2022.

Non solo Dusan: Juve su Nandez. Ma c’è distanza col Cagliari sulla formula…Il centrocampista uruguaiano arriverebbe in caso di partenza di uno tra Bentancur e Arthur, che piacciono in Premier

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA